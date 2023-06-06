Микрорайон Матвеевское и Аминьевское шоссе связала новая дорога

В Москве открылся новый выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе. Раньше, чтобы добраться до магистрали, водителям нужно было совершить несколько разворотов. Удобный съезд появился и с проспекта Генерала Дорохова.

Суд в Ульяновске арестовал на два месяца самарского предпринимателя, обвиняемого в производстве суррогатного сидра. Как сообщает Роспотребнадзор, в московских магазинах на данный момент не нашли продукцию "Мистер Сидр". Сейчас партии потенциально опасного напитка изымают из продажи по всей стране.

Уровень воды в Новой Каховке поднялся уже более чем на 11 метров. Об этом рассказал глава населенного пункта Владимир Леонтьев. По его словам, полностью затоплены три поселка, там эвакуировали 900 человек.