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06 июня, 20:45

Происшествия

Микрорайон Матвеевское и Аминьевское шоссе связала новая дорога

Микрорайон Матвеевское и Аминьевское шоссе связала новая дорога

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В Москве открылся новый выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе. Раньше, чтобы добраться до магистрали, водителям нужно было совершить несколько разворотов. Удобный съезд появился и с проспекта Генерала Дорохова.

Суд в Ульяновске арестовал на два месяца самарского предпринимателя, обвиняемого в производстве суррогатного сидра. Как сообщает Роспотребнадзор, в московских магазинах на данный момент не нашли продукцию "Мистер Сидр". Сейчас партии потенциально опасного напитка изымают из продажи по всей стране.

Уровень воды в Новой Каховке поднялся уже более чем на 11 метров. Об этом рассказал глава населенного пункта Владимир Леонтьев. По его словам, полностью затоплены три поселка, там эвакуировали 900 человек.

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