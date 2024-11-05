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05 ноября, 07:30

Город

Музей под открытым небом в честь годовщины парада 1941 года откроется на Красной площади

Музей под открытым небом в честь годовщины парада 1941 года откроется на Красной площади

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Интерактивный музей под открытым небом начнет работать 7 ноября. Его организуют на Красной площади в честь легендарного парада 1941 года. В самом центре столицы выставят около 40 единиц исторической техники: пушки, грузовики, танки.

Сейчас завершаются последние приготовления, устанавливают декорации и экраны. Всего организуют пять экспозиций. Помогут ориентироваться на выставке женщины-регулировщицы в форме военных лет. Работать музей будет с 7 по 10 ноября с 10:00 до 22:00. Вход на выставку свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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