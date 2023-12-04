Рыбный рынок "Москва – на волне" представил более 500 наименований морепродуктов

Москвичи скупают свежие морепродукты и рыбные деликатесы на новом рынке "Москва – на волне" на востоке столицы. Там можно приобрести более 500 наименований морепродуктов и рыбы на любой вкус: живую, охлажденную, свежемороженую, вяленую или копченую.

Помимо рыбы, на прилавках можно выбрать разнообразные деликатесы: от живых больших мидий с Дальнего Востока до ростовских раков и мурманских крабов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.