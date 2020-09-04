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04 сентября 2020, 17:15

Транспорт

В 20 тоннелях Москвы разрешили перестраиваться

В 20 тоннелях Москвы разрешили перестраиваться

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Московские автомобилисты смогут перестраиваться в 20 тоннелях столицы. Там появилась прерывистая разметка. Ее сделали только на участках, где это было безопасно, – в коротких тоннелях с хорошим обзором.

Подобные изменения можно увидеть на Садовом кольце, под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе, под многоярусным паркингом в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде, в Октябрьском и Таганском тоннелях и на многих других дорогах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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