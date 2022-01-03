В парке "Остров мечты" выстроились очереди у аттракционов

В парке развлечений "Остров мечты" выстроились огромные очереди у каждого аттракциона. Видео из парка развлечений прислали телезрители.

Чтобы покататься, нужно простоять в очереди больше двух часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

