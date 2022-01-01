Более 800 мероприятий пройдет в парках Подмосковья в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подмосковные парки в период новогодних праздников организуют более 800 мероприятий, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного министерства культуры.

Отмечается, что с 1 по 9 января парки Подмосковья для гостей подготовили развлекательные программы, интерактивные представления, анимационные шоу, фестивали и рождественские гуляния. В парках традиционно будут доступны ледовые площадки, горки и кафе.

Кроме того, в 26 центральных городских парках в период январских праздников будет открыта "Резиденция Деда Мороза", а в 19 парках состоится "Новогодняя ночь".

В пресс-службе уточнили, что более полную информацию о событиях горожане могут узнать на страницах парков в социальных сетях, а также из газет и афиш, которые раздают в магазинах и ТЦ.

Ранее праздничную программу подготовили в 160 столичных библиотеках. Творческие занятия, квесты, спектакли, викторины и встречи со сказочными персонажами будут проходить в учреждениях с 2 по 7 января. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что программа ориентирована на горожан разных возрастов.