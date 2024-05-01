Несколько улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекроют 2 и 5 мая

2 и 5 мая в центре Москвы и на юго-востоке столицы перекроют часть улиц. В четверг, 2 мая, с 16:30 и до окончания мероприятия в разное время начнут закрывать участки Садового кольца, Тверской улицы, а также всех прилегающих переулков и бульваров. Также будут временно перекрыты набережные в районе Кремля, Большая Садовая, Новый Арбат и участок Волгоградского проспекта.

5 мая ограничения будут вводить с 05:30. Нельзя будет проехать по Таганской площади и ближайшим переулкам. Кроме того, парковка на указанных улицах с 1 по 9 мая будет запрещена.

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