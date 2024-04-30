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30 апреля, 12:45

Экономика

Несколько китайских банков приостановили платежи с Россией

Несколько китайских банков приостановили платежи с Россией

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Китайские банки начали ужесточать условия работы с российскими клиентами, чтобы не конфликтовать с западными регуляторами. По оценке экспертов, платежи с Россией приостановили как минимум 10 крупных банков из Китая.

Специалисты обращают внимание на сложности, в первую очередь, с транзакциями за товары двойного назначения. По словам представителей бизнеса, проблемы есть и с платежами за обычные товары – одежду или смартфоны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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