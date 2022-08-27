Эксперт назвал выгоды для РФ от цен на газ в Европе

Биржевые цены на газ в Европе бьют рекорды. На днях они преодолели отметку в 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Есть ли выгода от таких цен для России? Сколько платят страны ЕС за российский газ? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

