Новые льготные ипотечные программы могут появиться в России в 2025 году

Совфед анонсировал запуск новых льготных ипотечных программ в России в 2025 году. В середине лета брать кредит на жилье по сниженным ставкам смогут учителя, врачи и другие категории госслужащих. Речь идет о 12% годовых. Разницу с ключевой ставкой будут компенсировать за счет бюджета.

В качестве эксперимента программа проработает до 2027 года, после чего правительство решит, что делать дальше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.