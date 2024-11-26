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26 ноября, 07:15

Экономика

Новые льготные ипотечные программы могут появиться в России в 2025 году

Новые льготные ипотечные программы могут появиться в России в 2025 году

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Совфед анонсировал запуск новых льготных ипотечных программ в России в 2025 году. В середине лета брать кредит на жилье по сниженным ставкам смогут учителя, врачи и другие категории госслужащих. Речь идет о 12% годовых. Разницу с ключевой ставкой будут компенсировать за счет бюджета.

В качестве эксперимента программа проработает до 2027 года, после чего правительство решит, что делать дальше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикаобществовидеоНика Караваева
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