"Известия": в России половина скидок на распродажах оказалась фейком

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В России почти половина скидок на распродажах, в том числе на мероприятиях 11.11, оказалась фейком. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Как отмечается в материале издания, многие продавцы перед распродажами специально выставляют на товар заведомо высокий ценник. В итоге вместе со скидкой их стоимость снижается до медиального уровня.

"Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже – до 30%. Но при этом понимаешь, что это его обычная цена. А скидка образуется от того, что чуть раньше стоимость подняли на размер будущей скидки", – пояснила аналитик Эльдара Муртазина.

При этом, отмечает она, подобный прием используется не только с дорогими товарами.

Кроме того, во время традиционной ноябрьской распродажи покупатели могут стать жертвами мошенников. Как ранее рассказал эксперт по кибербезопасности Владимир Иванов, во время распродаж и акций важно обращать внимание на цены. Как правило, если они слишком низкие, то покупатель может приобрести плохой товар или столкнуться с мошенниками.

Также эксперт напомнил о необходимости следить за тем, куда и кому покупатели переводят деньги.