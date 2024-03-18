Эксперт рассказал о количестве продуктов собственных торговых марок в сетевых магазинах

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Собственные торговые марки (СТМ) в экономичном сегменте по некоторым товарным позициям могут составлять до 95% ассортимента сетевых магазинов. Об этом сообщает Pravda.Ru, ссылаясь на управляющего директора Российского совета торговых центров Олега Войцеховского.

Он рассказал, что таких брендов может быть больше, чем кажется. Это связано с тем, что они маскируются под обычную продукцию, однако ошибочно думать, что СТМ должны быть хуже из-за своей дешевизны, подчеркнул эксперт.



"Любая сознательная сеть, а у нас сейчас несознательные уже и не выжили, не будет делать покупателю какое-то странное предложение и рассчитывать на одноразовую покупку", – объяснил он.

По его мнению, собственные бренды могут быть даже лучше обычных продуктов на полках. Он привел пример, когда один из товаров продается только в конкретном сетевом магазине, заказывается специально для него, а также обладает особыми качествами, которые важны именно для конкретных покупателей.



Собственные марки не просто способ для маркетинга, но и хороший способ для повышения маржи (Коэффициент рентабельности, который показывает долю прибыли в общем доходе компании. – Прим. ред.), подчеркнул Войцеховский. Он напомнил, что у СТМ отсутствуют затраты на маркетинг и поддержание присутствия конкретного бренда во всех известных сетях.

"У частного бренда этих всех составляющих нет", – заметил он.

Также СТМ удобны для ретейлеров с технологической стороны, так как производитель может выполнить определенные требования по оформлению, упаковке и содержимому. В конечном итоге это выгодно и покупателю, уверен эксперт.

Ранее первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что идея обязать розничные фирмы создавать полки с бесплатными продуктами с истекающими сроками годности правильная, но на практике является труднореализуемой.



Он уверен, что эта идея похожа на популизм, так как невозможно кого-то постоянно заставлять что-то делать. Он предположил, что для предпринимателей можно было бы придумать систему поощрений.

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