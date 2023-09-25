Минфин планирует ввести новые меры валютного контроля

В России планируют ввести новые меры валютного контроля. Вероятно, они затруднят отток капитала из страны, но большинства граждан не коснутся, заявили в Минфине.

Кроме того, введены экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля. Так, если валюта укрепляется, плата уменьшается, и наоборот.

Смогут ли эти меры способствовать стабилизации отечественной валюты? Какой курс рубля можно было бы назвать оптимальным? И какие еще меры укрепления рубля есть в арсенале Минфина и ЦБ?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.