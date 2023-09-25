25 сентября, 23:00Экономика
Минфин планирует ввести новые меры валютного контроля
В России планируют ввести новые меры валютного контроля. Вероятно, они затруднят отток капитала из страны, но большинства граждан не коснутся, заявили в Минфине.
Кроме того, введены экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля. Так, если валюта укрепляется, плата уменьшается, и наоборот.
Смогут ли эти меры способствовать стабилизации отечественной валюты? Какой курс рубля можно было бы назвать оптимальным? И какие еще меры укрепления рубля есть в арсенале Минфина и ЦБ?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.