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25 сентября, 23:00

Экономика

Минфин планирует ввести новые меры валютного контроля

Минфин планирует ввести новые меры валютного контроля

Водители пожаловались на нехватку бензина на некоторых заправках

Эксперты оценили ситуацию с нехваткой топлива на некоторых заправках в РФ

Эксперты прокомментировали ситуацию с нехваткой топлива на некоторых заправках в РФ

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В России планируют ввести новые меры валютного контроля. Вероятно, они затруднят отток капитала из страны, но большинства граждан не коснутся, заявили в Минфине.

Кроме того, введены экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля. Так, если валюта укрепляется, плата уменьшается, и наоборот.

Смогут ли эти меры способствовать стабилизации отечественной валюты? Какой курс рубля можно было бы назвать оптимальным? И какие еще меры укрепления рубля есть в арсенале Минфина и ЦБ?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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