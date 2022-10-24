24 октября, 23:45Экономика
Новости часа: сервисы по доставке еды работают над запуском доставки из "Вкусно – и точка"
Россия сегодня направит письмо генсеку ООН о готовящейся провокации Киева с "грязной бомбой", сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Три четверти европейцев из-за инфляции сократили расходы и тратят сбережения, следует из материала Bloomberg.
Сервисы по доставке еды работают над запуском доставки из "Вкусно – и точка".
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