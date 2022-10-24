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Новости

24 октября, 23:45

Экономика

Новости часа: сервисы по доставке еды работают над запуском доставки из "Вкусно – и точка"

Новости часа: сервисы по доставке еды работают над запуском доставки из "Вкусно – и точка"

Новости часа: США не видят необходимости изменять степень готовности своих ядерных сил

Компания Inditex планирует продать бизнес в РФ ливанской группе Azadea – СМИ

"Торги Москвы": старинные усадьбы выставили на аукцион

"Деньги 24": долговая нагрузка россиян

Новости часа: Путин проведет заседание Координационного совета 25 октября

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Inditex может продать ливанской группе Azadea свой бизнес в РФ – СМИ

Эксперты прокомментировали возможную продажу бизнеса Inditex группе Azadea

Новости часа: правительство РФ направит 350 млн руб на медосмотр детей из новых регионов

Россия сегодня направит письмо генсеку ООН о готовящейся провокации Киева с "грязной бомбой", сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Три четверти европейцев из-за инфляции сократили расходы и тратят сбережения, следует из материала Bloomberg.

Сервисы по доставке еды работают над запуском доставки из "Вкусно – и точка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикаполитикаобществоЕкатерина Кузнеченкова
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