Маркетплейс Wildberries опроверг введение массовых штрафов за отказ от товаров

В Wildberries опровергли введение массовых штрафов за отказ от товаров. Об этом ранее сообщали СМИ.

97 турникетов обновят в метро Москвы к июлю, учитывая пожелания пассажиров, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Май 2022 года в столице войдет в число 10 самых холодных с 1879 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

