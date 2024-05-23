Финансовая грамотность. Как грамотно пользоваться кредитной картой

Кот Бублик расскажет о том, как использовать кредитную карту с выгодой для себя. Прежде всего, необходимо внимательно прочитать договор и изучить условия расчета беспроцентного периода.

Не рекомендуется оплачивать кредитной картой дорогостоящие покупки, ведь есть риск не вернуть сумму вовремя. Но следует использовать возможность получения кешбэка и процентного дохода.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

