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Новости

Новости

23 мая, 14:00

Экономика

Финансовая грамотность. Как грамотно пользоваться кредитной картой

Финансовая грамотность. Как грамотно пользоваться кредитной картой

Новости часа: производство одежды в Москве выросло примерно в 62 раза

В СДЭК прокомментировали задержку в выдаче клиентам посылок

"Деньги 24": спрос на ипотеку на ИЖС увеличился в столичном регионе

Адвокат рассказал о действиях клиентов СДЭК, которые понесли убытки из-за сбоя в сервисе

Новости часа: за 5 лет количество промплощадок в Москве превысило 4,2 тысячи

Собянин: промышленность Москвы показывает рекордные результаты

Собянин: объем производства одежды в Москве за пять лет увеличился в 62 раза

Новости часа: объем производства одежды в Москве за пять лет увеличился в 62,4 раза

Новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана готов на 90%

Кот Бублик расскажет о том, как использовать кредитную карту с выгодой для себя. Прежде всего, необходимо внимательно прочитать договор и изучить условия расчета беспроцентного периода.

Не рекомендуется оплачивать кредитной картой дорогостоящие покупки, ведь есть риск не вернуть сумму вовремя. Но следует использовать возможность получения кешбэка и процентного дохода.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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