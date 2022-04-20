Испанская сеть Inditex планирует возобновить работу в РФ

Испанская сеть Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, рассчитывает возобновить работу в России, как только позволят условия. Об этом рассказал управляющий организации Оскар Гарсиа Масейрас.

В компании продолжают следить за ситуацией вокруг Украины.

О прекращении работы в России сеть объявила в начале марта. Всего у этой компании насчитывалось более 500 магазинов по всей России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.