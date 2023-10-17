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17 октября, 07:30

Экономика

Импортеры предупредили о возможных проблемах с поставками в Москву товаров из Израиля

Импортеры предупредили о возможных проблемах с поставками в Москву товаров из Израиля

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Импортеры предупредили о возможных проблемах с поставками в Москву некоторых товаров из Израиля. Дело в том, что продукция в основном шла через аэропорт Бен-Гурион, который на данный момент находится в опасной зоне.

Поставки авокадо, косметики и фармпрепаратов из Израиля в Россию оказались под угрозой из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом предупреждают поставщики этих товаров. Весь израильский импорт в Россию составляет до 800 миллионов долларов в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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