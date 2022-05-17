Reebok продал российский бизнес турецкому холдингу

Зарубежные компании уходят, но остаются – таким образом рынок РФ покинули уже многие компании. При этом на прилавках их продукция есть.

Так, Reebok продает свой российский бизнес турецкому холдингу. Значит ли это, что товары останутся в России? И ждать ли подобных действий от Adidas и Nike, которые одними из первых заявили об уходе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.