16 апреля, 08:00Экономика
Около 1 трлн рублей заработали россияне на вкладах за второе полугодие 2023 года
Порядка одного триллиона рублей заработали россияне на банковских процентах во втором полугодии 2023 года. Известно, что сумма вкладов достигла рекордных значений – почти 45 триллионов, при этом более трети из них приходится на сбережения москвичей. Популярность депозитов стала расти вместе с повышением ключевой ставки ЦБ РФ.
Какие ставки предлагают своим клиентам столичные банки? На какой срок лучше открывать депозит? И в каких случаях нужно платить налог на доход по вкладам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.