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16 апреля, 08:00

Экономика

Около 1 трлн рублей заработали россияне на вкладах за второе полугодие 2023 года

Около 1 трлн рублей заработали россияне на вкладах за второе полугодие 2023 года

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Порядка одного триллиона рублей заработали россияне на банковских процентах во втором полугодии 2023 года. Известно, что сумма вкладов достигла рекордных значений – почти 45 триллионов, при этом более трети из них приходится на сбережения москвичей. Популярность депозитов стала расти вместе с повышением ключевой ставки ЦБ РФ.

Какие ставки предлагают своим клиентам столичные банки? На какой срок лучше открывать депозит? И в каких случаях нужно платить налог на доход по вкладам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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