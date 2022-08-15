70% пользователей электронных читалок заявили, что книги – предметы первой необходимости

70% пользователей электронных читалок заявили, что книги для них – предметы первой необходимости. При этом многие россияне все еще предпочитают бумажный формат.

Вот только офлайн-книги теперь обходятся слишком дорого из-за проблем с мелованной бумагой. Есть ли вариант сделать производство дешевле или придется массово переходить на цифровые издания? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.