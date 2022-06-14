Adidas и Reebok могут открыться в ближайшее время – СМИ

Adidas и Reebok могут открыться в ближайшее время. При этом товары этих брендов пока продаются в России, однако не под официальными вывесками. Сотрудники данных сетей продолжают получать зарплату и выполнять задания руководства.

По данным СМИ, Reebok планирует возобновить работу фирменных магазинов в июле, Adidas готовится вернуться чуть позже – в сентябре. Хотя еще несколько месяцев назад в компании сообщили, что заложили в финансовый прогноз на год издержки, в том числе от ухода с российского рынка – 250 миллионов евро.

Как уверяют маркетологи, потери связаны не со снижением продаж из-за приостановки продажи, так как компании не отказывались от контрактов с арендодателями и не увольняли массово персонал.

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