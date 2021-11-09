Москвичам рассказали, как изменились цены на сливочное масло

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены сливочное масло "Экомилк", упаковка 180 граммов.

В "Пятерочке" в начале месяца оно было 162,99 рубля, а сейчас – около 150 рублей. В "Перекрестке" масло подорожало, было – 149,9 рубля, а стало – 154,9 рубля.

В Metro Cash & Carry за последние 7 дней плюс рубль к цене – 149 рублей за упаковку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.