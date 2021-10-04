Эксперт рассказал, может ли рост цен на газ в Европе отразиться на россиянах

Акции "Газпрома" на Московской бирже достигли исторического максимума. Цена газа в Европе тоже бьет все рекорды. Европейские хранилища до сих пор не заполнены, а зима уже совсем близко. Из-за этого многие эксперты предрекают энергетический коллапс в ЕС.

Куда же уходит весь газ? И как вся эта ситуация отражается на нашей стране и российских потребителях? На эти и другие вопросы ответил ведущий аналитик Национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.