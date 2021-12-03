Эксперты рассказали, как "Омикрон" может повлиять на экономику

Новый штамм ковида оценивают не только врачи, но и экономисты. Говорят, что "Омикрон" может и мировой экономике навредить.

Все боятся локдаунов, сокращения авиарейсов и прочих неприятностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.