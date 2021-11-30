Цена нефти марки Brent упала ниже 68 долларов за баррель

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Мировые цены на нефть ускорили падение до 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель, а WTI – ниже 65 долларов за баррель впервые с 23 августа.

По состоянию на 21:09 по московскому времени февральские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 7,05%, до 67,77 доллара за баррель, а на WTI – на 7,26%, до 64,89 доллара за баррель.

Ранее экономист Никита Масленников прокомментировал снижение стоимости нефти марки Brent. По его мнению, это текущая волатильность в ожидании решений заседания ОПЕК+, которое должно состояться на этой неделе.

