Экономист прокомментировал снижение стоимости нефти Brent

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Экономист Никита Масленников прокомментировал снижение стоимости нефти марки Brent.
По его мнению, это текущая волатильность в ожидании решений заседания ОПЕК+, которое должно состояться на этой неделе.
"Вчера цена резко дернулась вверх. Появилась информация о том, что ОПЕК+ может либо воздержаться от исполнения графика повышения добычи, либо сократить добычу. Скорее всего, исполнение графика будет продолжено", – цитирует эксперта RT.
Он заявил, что появление нового штамма коронавируса – не повод для принятия скоропалительных решений по коррекции графика. По словам Масленникова, с одной стороны, ожидается, что ОПЕК среагирует на распечатывание стратегических резервов, уже состоявшееся в США, Великобритании, Индии и Японии, и воздержится от продолжения следованию своему графику. С другой стороны, делать такие выводы рано, поскольку ОПЕК может продолжить придерживаться графика.
Экономист подчеркнул, что картина достаточно неустойчивая, цена может меняться в течение дня или ближайших суток.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть падают в среднем на 3%. В частности, нефть марки Brent опустилась в цене ниже 71 доллара за баррель. Это произошло впервые с 10 сентября.
По состоянию на 09:11 февральские фьючерсы на нефть этой марки опустились в цене на 3,37%, составив 70,82 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI упали на 3,03%, до 67,83 доллара за баррель.
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