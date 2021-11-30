Цена нефти Brent упала ниже 71 доллара за баррель

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Мировые цены на нефть падают в среднем на 3%, о чем свидетельствуют данные торгов.

В частности, нефть марки Brent опустилась в цене ниже 71 доллара за баррель. Это произошло впервые с 10 сентября.

По состоянию на 09:11 февральские фьючерсы на нефть этой марки опустились в цене на 3,37%, составив 70,82 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI упали на 3,03%, до 67,83 доллара за баррель.

Ранее главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что на фоне энергокризиса и растущего спроса цена нефти может оказаться выше 100 долларов за баррель. По его словам, энергетический кризис достигнет пика зимой, а полностью с ним справиться получится только в 2022 году.

