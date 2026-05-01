Поставки иранских фисташек сократились из-за войны на Ближнем Востоке

Производители дубайского шоколада столкнулись с проблемами после сокращения поставок иранских фисташек из-за войны на Ближнем Востоке. Иранские фисташки считаются лучшими для создания уникального вкуса: они жирнее американских или европейских и превращаются в маслянистую пасту.

Средняя цена дубайского шоколада в России варьируется от 1,5 до 5 тысяч рублей за плитку до 200 граммов. Российские реплики стоят от 300 до 1 200 рублей. В марте цена фисташек достигла рекордного уровня с 2018 года: 420 рублей за 450 граммов. Российские ретейлеры уже нашли замену поставщикам из Ирана.

