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09 октября, 23:25

Экология

"Сортировочная": ядерные испытания

"Сортировочная": ядерные испытания

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С 1945 по 2017 годы на Земле провели 2 056 ядерных испытаний. За тестовыми взрывами последовали эпидемии раковых и других хронических заболеваний у людей, разрушение экосистем. Все места, где были осуществлены взрывы, до сих пор загрязнены радиоактивными веществами.

Кто и где взорвал самую мощную бомбу в истории? Какая связь между женским купальником и ядерными испытаниями? Чем отличается атомный взрыв от термоядерного и тестируют ли такие бомбы сейчас? Об этом – в новом выпуске программы "Сортировочная".

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