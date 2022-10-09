"Сортировочная": ядерные испытания

С 1945 по 2017 годы на Земле провели 2 056 ядерных испытаний. За тестовыми взрывами последовали эпидемии раковых и других хронических заболеваний у людей, разрушение экосистем. Все места, где были осуществлены взрывы, до сих пор загрязнены радиоактивными веществами.

Кто и где взорвал самую мощную бомбу в истории? Какая связь между женским купальником и ядерными испытаниями? Чем отличается атомный взрыв от термоядерного и тестируют ли такие бомбы сейчас? Об этом – в новом выпуске программы "Сортировочная".

