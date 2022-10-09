Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09 октября, 00:00

Экология

"Сортировочная": "Уфахимпром"

"Сортировочная": "Уфахимпром"

Тарифы на вывоз мусора в России хотят изменить

"Сортировочная": день с сортировщиком мусора

Утечка газа из "Северных потоков" может повлиять на климат в ближайшее 20 лет – СМИ

В столице подвели итоги акции "Выбираю чистый воздух"

7 тонн мусора скопилось на Марсе за все время исследований

"Сортировочная": Мексиканский залив

"Сортировочная": ГМО

"Сортировочная": Мусорная мафия

"Сортировочная": Реинтродукция

Отравленная химикатами вода в водопроводе, тысячи пострадавших, очереди за питьевой водой – весной 1990 года произошла экологическая катастрофа. На крупном химическом заводе "Уфахимпром" случился разлив фенола.

Чего так боятся бывшие сотрудники предприятия? Какое исследование привело к еще более страшным находкам на территории химпрома – ядовитым диоксинам? Как работающий молокозавод оказался в самом центре источника одного из самых опасных синтетических химикатов? Существует ли хотя бы один способ избавиться от двух тонн заложений диоксинов в Уфе? И что происходит сейчас на мертвом уфимском химпроме?

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

Читайте также
экологиявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика