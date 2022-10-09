"Сортировочная": "Уфахимпром"

Отравленная химикатами вода в водопроводе, тысячи пострадавших, очереди за питьевой водой – весной 1990 года произошла экологическая катастрофа. На крупном химическом заводе "Уфахимпром" случился разлив фенола.

Чего так боятся бывшие сотрудники предприятия? Какое исследование привело к еще более страшным находкам на территории химпрома – ядовитым диоксинам? Как работающий молокозавод оказался в самом центре источника одного из самых опасных синтетических химикатов? Существует ли хотя бы один способ избавиться от двух тонн заложений диоксинов в Уфе? И что происходит сейчас на мертвом уфимском химпроме?

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