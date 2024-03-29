29 марта, 07:30Культура
Москвичам представили культурную программу на выходные 29–31 марта
Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий на предстоящие выходные 29–31 марта. Так, в Гостином дворе все три дня будет идти ярмарка современного искусства Art Russia 2024.
Кроме того, в галерее "Другое дело" проходит выставка работ итальянского стрит-фотографа Джампьеро Ассумма "За зеркалом". Также в театре "Современник" состоится премьера спектакля "Это моя жизнь" с Аленой Бабенко. А в кино можно посмотреть драмеди "Сказки Гофмана" с Екатериной Вилковой и Евгением Цыгановым в главных ролях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.