Москвичам представили культурную программу на выходные 29–31 марта

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий на предстоящие выходные 29–31 марта. Так, в Гостином дворе все три дня будет идти ярмарка современного искусства Art Russia 2024.

Кроме того, в галерее "Другое дело" проходит выставка работ итальянского стрит-фотографа Джампьеро Ассумма "За зеркалом". Также в театре "Современник" состоится премьера спектакля "Это моя жизнь" с Аленой Бабенко. А в кино можно посмотреть драмеди "Сказки Гофмана" с Екатериной Вилковой и Евгением Цыгановым в главных ролях.

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