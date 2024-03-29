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Новости

Новости

29 марта, 07:30

Культура

Москвичам представили культурную программу на выходные 29–31 марта

Москвичам представили культурную программу на выходные 29–31 марта

Посвященные покорению космоса выставки откроют в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино"

Москвичам представили культурную программу на 27 марта

Москвичам представили культурную программу на 22 марта

В Музее Победы покажут постановку "От прошлого к настоящему"

Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 марта

Москвичам представили культурную афишу на вечер 20 марта

Москвичам рассказали, как провести свободное время 19 марта

Москвичам представили культурную программу на 19 марта

"Сити": топ-5 концертов недели в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий на предстоящие выходные 29–31 марта. Так, в Гостином дворе все три дня будет идти ярмарка современного искусства Art Russia 2024.

Кроме того, в галерее "Другое дело" проходит выставка работ итальянского стрит-фотографа Джампьеро Ассумма "За зеркалом". Также в театре "Современник" состоится премьера спектакля "Это моя жизнь" с Аленой Бабенко. А в кино можно посмотреть драмеди "Сказки Гофмана" с Екатериной Вилковой и Евгением Цыгановым в главных ролях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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