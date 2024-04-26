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26 апреля, 09:00

Культура

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 26 апреля

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 26 апреля

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Жителям Москвы представили культурную афишу на пятницу, 26 апреля. Она включает две выставки, киносеанс и церемонию закрытия московского международного кинофестиваля. В ММОМА можно посетить экспозицию "Солнечный сад", посвященную 90-летию художника Зураба Церетели, а в Stella Art Foundation стартовала выставка "О всех вещах там обитающих".

Кроме того, в прокат вышел военный фильм "Блиндаж" с Александром Метелкиным в главной роли. Также вечером состоится церемония закрытия 46-го ММКФ, на котором объявят победителей в семи номинациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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