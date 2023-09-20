Праздник в честь Всемирного дня русского единения организуют в Парке Горького

Праздник в честь Всемирного дня русского единения состоится в четверг, 21 сентября, в Парке Горького. Его отмечают более 10 лет.

В рамках мероприятия пройдет гала-концерт с участием российских артистов и блогеров. Для гостей праздника организуют развлекательные, спортивные и музыкальные площадки, объединенные темой русского единения. Вход на мероприятие свободный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.