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20 сентября, 19:15

Общество

Праздник в честь Всемирного дня русского единения организуют в Парке Горького

Праздник в честь Всемирного дня русского единения организуют в Парке Горького

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Праздник в честь Всемирного дня русского единения состоится в четверг, 21 сентября, в Парке Горького. Его отмечают более 10 лет.

В рамках мероприятия пройдет гала-концерт с участием российских артистов и блогеров. Для гостей праздника организуют развлекательные, спортивные и музыкальные площадки, объединенные темой русского единения. Вход на мероприятие свободный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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