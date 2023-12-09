"Сити": какие театральные и музыкальные постановки идут в Москве в декабре

Команда "Сити" сделала подборку концертов и спектаклей, которые можно посмотреть в столице в декабре.

Например, можно сходить в международный Дом музыки на постановку "Щелкунчик. Сказка". В этом новогоднем шоу приняли участие герои всех известных сказок. Вместе с Щелкунчиком объединили другие знакомые истории: "Красную шапочку", "Лебединое озеро", "Золушку".

В Большом театре покажут оперу "Великая дружба". Ее покажут в рамках фестиваля "Видеть музыку". Подробнее об остальных постановках – в программе "Сити".