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09 декабря, 16:30

Культура

"Сити": какие театральные и музыкальные постановки идут в Москве в декабре

"Сити": какие театральные и музыкальные постановки идут в Москве в декабре

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Команда "Сити" сделала подборку концертов и спектаклей, которые можно посмотреть в столице в декабре.

Например, можно сходить в международный Дом музыки на постановку "Щелкунчик. Сказка". В этом новогоднем шоу приняли участие герои всех известных сказок. Вместе с Щелкунчиком объединили другие знакомые истории: "Красную шапочку", "Лебединое озеро", "Золушку".

В Большом театре покажут оперу "Великая дружба". Ее покажут в рамках фестиваля "Видеть музыку". Подробнее об остальных постановках – в программе "Сити".

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