Жителям столицы рассказали как провести свободное время 5 апреля

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в пятницу, 5 апреля. В культурную программу включили кинопоказ, премьеру сериала, выставку и концерт. Так, в кинотеатрах можно будет посмотреть байопик про ирландского писателя Сэмюэля Беккета "Гении". Также в России стартует детективный сериал про клинического психолога "Загляни ему в голову".

Тем временем в ГМИИ имени Пушкина проходит выставка "От цвета к свету. К 100-летию со дня рождения Владимира Вейсберга", а в Доме музыки состоится концерт, на котором музыканты исполнят хиты группы Queen. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.