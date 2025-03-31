Количество столичных компаний в сфере дизайна достигло 6 тыс в 2024 году

Московские дизайнеры активнее заявляют о себе на российском и международном рынках. Число компаний в этой области постоянно растет, например, в 2024 году их насчитывалось уже порядка 6 тысяч.

Развить свое дело помогают специальные столичные программы. За прошлый год в столичных конкурсах, акселераторах и курсах поучаствовали почти 3 тысячи представителей отрасли, в том числе из регионов. В частности, в программе "Фабрика дизайна" были представлены проекты из 62 российских регионов.

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