"Союзмультфильм" потребовал от маркетплейсов убрать поддельных Чубурашек

"Союзмультфильм" потребовал от Ozon и Wildberries убрать из каталогов контрафактных Чебурашек. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

После успеха художественного фильма с этим персонажем спрос на игрушки в виде главного героя оказался так велик, что лицензионные Чебурашки закончились на складах. На маркетплейсах тогда появились дорогие, но некачественные копии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

