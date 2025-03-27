27 марта, 13:15Экономика
В Россию официально вернулся бренд Ariston, ушедший после начала СВО
В Россию официально возвращается западный бренд Ariston – итальянский производитель техники и отопительного оборудования. Компания вернулась первой из ушедших после начала СВО.
Владимир Путин ранее подписал документ, который отменяет передачу активов Ariston российскому "Газпрому". В главном офисе итальянской компании заявили, что готовы возобновить сотрудничество с российским представительством и работать, соблюдая нынешние законы и санкции.
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