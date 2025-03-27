В Россию официально вернулся бренд Ariston, ушедший после начала СВО

В Россию официально возвращается западный бренд Ariston – итальянский производитель техники и отопительного оборудования. Компания вернулась первой из ушедших после начала СВО.

Владимир Путин ранее подписал документ, который отменяет передачу активов Ariston российскому "Газпрому". В главном офисе итальянской компании заявили, что готовы возобновить сотрудничество с российским представительством и работать, соблюдая нынешние законы и санкции.

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