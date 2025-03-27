Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 13:15

Экономика

В Россию официально вернулся бренд Ariston, ушедший после начала СВО

В Россию официально вернулся бренд Ariston, ушедший после начала СВО

"Время новых": одежда Iskus

"Время новых": одежда "Соворотка"

"Московский патруль": в офисе IT-компании "Крок" в Москве прошли обыски

"Время новых": студия скульптуры Oldich Art&Sculpture

Путин прокомментировал возвращение иностранных компаний на российский рынок

"Время новых": детская мебель Mommy’s Uma

Оборот столичного малого бизнеса по производству одежды вырос в 1,5 раза

Некоторые зарубежные бренды могут вернуться на российский рынок

"Время новых": моторное масло Rolf Ultra

В Россию официально возвращается западный бренд Ariston – итальянский производитель техники и отопительного оборудования. Компания вернулась первой из ушедших после начала СВО.

Владимир Путин ранее подписал документ, который отменяет передачу активов Ariston российскому "Газпрому". В главном офисе итальянской компании заявили, что готовы возобновить сотрудничество с российским представительством и работать, соблюдая нынешние законы и санкции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика