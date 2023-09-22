Новый владелец Decathlon в России подал заявку на регистрацию спортивного бренда, созвучный с Adidas. Как следует из данных Роспатента, новая марка будет называться All Do Sport или сокращенно ADS. Аббревиатура полностью созвучна с кратким названием немецкой группы компаний Adidas.

Отмечается, что открытие обновленных Decathlon после смены управления ожидается к концу осени 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.