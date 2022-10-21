LG может перенести производство из России в одну из стран СНГ – СМИ

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Компания LG планирует закрыть завод в России, который выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке бытовой техники.

Производство могут перенести в Узбекистан или Казахстан. Поставки продукции в Россию LG остановила в середине марта.

Сегодня самая большая доля продаж у южнокрейцев в сегменте стиральных машин – 17%, затем с небольшим отрывом следуют холодильники и телевизоры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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