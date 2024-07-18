Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 12:45

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Более 13 тыс москвичей зарегистрировали свой бизнес через МФЦ с начала 2024 года

Более 13 тыс москвичей зарегистрировали свой бизнес через МФЦ с начала 2024 года

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С начала года более 13 тысяч москвичей зарегистрировали свой бизнес через центры госуслуг. С помощью сервисов "Мои документы" можно создать ИП, юридическое лицо или крестьянское хозяйство.

Юрлица могут получить выписку из ЕГРН или зарегистрировать право собственности, а во флагманских центрах госуслуг предпринимателям предлагается услуга по предоставлению в собственность, аренду, а также в бессрочное и безвозмездное пользование земельных участков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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