Эксперт рассказал, вернутся ли Uniqlo и Zara на российский рынок

Кандидат юридических наук, патентный поверенный в России и Евразии Виталий Кастальский рассказал, вернутся ли Uniqlo и Zara на российский рынок. Представители брендов подают заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент.

По словам эксперта, нельзя точно сказать, что Uniqlo и Zara вернутся в скором времени. Он считает, что подача заявок может быть связана с тем, что компании не хотят потерять товарный знак в России из-за досрочного прекращения правовой охраны.

