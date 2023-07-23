Российские и китайские военные корабли отразили воздушную атаку во время учений

Российские и китайские военные корабли отразили воздушную атаку условного противника на совместных учениях в Японском море.

Атаку имитировали истребители, а также противолодочные самолеты. Кроме того, экипажи кораблей тренировались обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты. Еще одной задачей российских и китайских моряков стали ракетные удары по береговой цели.

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