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23 июля, 23:00

Безопасность

Российские и китайские военные корабли отразили воздушную атаку во время учений

Российские и китайские военные корабли отразили воздушную атаку во время учений

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Российские и китайские военные корабли отразили воздушную атаку условного противника на совместных учениях в Японском море.

Атаку имитировали истребители, а также противолодочные самолеты. Кроме того, экипажи кораблей тренировались обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты. Еще одной задачей российских и китайских моряков стали ракетные удары по береговой цели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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