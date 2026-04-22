Мошенники стали обещать москвичам списать долги за жилищно-коммунальные услуги. Аферисты звонят или рассылают сообщения от имени управляющих компаний, предлагая списать задолженность через МФЦ или вернуть переплату за отопление.

Жертву просят перейти по ссылке и ввести код из СМС, после чего злоумышленники получают доступ к банковским приложениям и личным кабинетам на "Госуслугах". Депутаты обратили внимание, что госпрограммы по автоматическому списанию долгов не существует.

