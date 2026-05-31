Новости мира: восемь человек погибли при аварии автобуса на юго-западе Турции

Количество погибших в результате аварии с автобусом на юго-западе Турции увеличилось до восьми человек. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Измир – Анталья, столкнулся с дорожным ограждением, а затем загорелся. Еще 33 человека пострадали, их доставили в ближайшие больницы.

Президент США Дональд Трамп похвастался идеальным результатом теста на когнитивные способности. Он заявил, что набрал 30 баллов из 30 возможных. Он также подчеркнул, что ни один другой президент США не проходил подобные опросы. Какие именно вопросы были в тесте, Трамп не уточнил.

