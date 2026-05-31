Один человек погиб в массовом ДТП с маршруткой в Подмосковье

Один человек погиб, восемь пострадали в результате массовой аварии с маршруткой в Богородском городском округе Подмосковья. По предварительным данным, иномарка, двигаясь по обочине, столкнулась с другой легковушкой, которая ехала по трассе в попутном направлении.

От удара иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с еще одной легковушкой и маршруткой. В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

