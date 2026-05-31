31 мая, 11:30Мэр Москвы
Собянин сообщил о строительстве домов по реновации в Москве
Пять новостроек построили в столице по программе реновации меньше чем за год, сообщил Сергей Собянин. Специалисты возводят здания быстрее благодаря современным технологиям, таким как префаб и крупномодульное строительство.
Элементы домов собирают на производстве, а затем доставляют на стройплощадку для сборки. По такой технологии возвели дома на Сходненской, Оренбургской, Мироновской улицах, а также на улицах Чапаева и Гарибальди.
