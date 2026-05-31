Подростков стали чаще втягивать в мошеннические схемы в качестве дропперов

Подростков все чаще втягивают в мошеннические схемы, где они становятся дропперами, невидимыми участниками преступлений. Школьники оформляют на себя банковские карты, через которые аферисты прокручивают крупные суммы.

Обещанная подработка может превратиться в уголовное дело. В прошлом году в России приняли закон о дропперах, который ужесточил ответственность за передачу банковских карт. Максимальное наказание составляет до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

