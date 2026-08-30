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30 августа, 16:15

Спорт

Чемпионат России по водно-моторному спорту проходит в Крылатском

Чемпионат России по водно-моторному спорту проходит в Крылатском

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На Гребном канале в Крылатском проходят соревнования чемпионата России по водно-моторному спорту в рамках фестиваля "Открытая вода".

Профессиональные спортсмены соревнуются в дисциплинах аквабайка, включая слалом и фристайл, а также демонстрируют мастерство управления флайбордом – доской с реактивной тягой. На воду вышли не только взрослые, но и юные участники.

Для посетителей на суше подготовили насыщенную программу. Горожане могут освоить азы серфинга на специальном тренажере, сделать аквагрим и научиться вязать морские узлы. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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