Чемпионат России по водно-моторному спорту проходит в Крылатском

На Гребном канале в Крылатском проходят соревнования чемпионата России по водно-моторному спорту в рамках фестиваля "Открытая вода".

Профессиональные спортсмены соревнуются в дисциплинах аквабайка, включая слалом и фристайл, а также демонстрируют мастерство управления флайбордом – доской с реактивной тягой. На воду вышли не только взрослые, но и юные участники.

Для посетителей на суше подготовили насыщенную программу. Горожане могут освоить азы серфинга на специальном тренажере, сделать аквагрим и научиться вязать морские узлы. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.